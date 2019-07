Benji & Fede: in arrivo il nuovo disco e nel 2020 anche il tour

Nel suo primo Q&A di Instagram, Benji ha fatto una serie di rivelazioni che faranno impazzire i fan del suo duo, Benji & Fede. Andiamo per ordine. Per prima cosa, entro la fine del 2019 sarà pubblicato il loro nuovo album. La seconda rivelazione, invece, riguarda il tour: nel 2020 i due cantanti saranno live in giro per l'Italia.

Alle domande dei fan sulle canzoni del disco in arrivo, Benjamin ha detto: "Questa volta ne abbiamo scritte di meno perché volevamo dedicarci di più a ognuna. Saranno 25-30 canzoni da cui faremo una selezione finale e ne sceglieremo circa 12. Siamo molto soddisfatti perché sono veramente bellissime". E dopo il successo che sta avendo "Dove e Quando", non facciamo fatica a credergli. L'uscita dell'album sarà seguita anche da un instore tour.

In merito, invece, al tour Benji non ha svelato molto. Sappiamo solo che ci sarà nel 2020. "Ci saranno delle date incredibili ma non dico nient’altro", ecco il commento del cantante.

Ai fan che gli hanno chiesto se ci sarà una collaborazione con Fedez, Benjamin ha risposto: "In verità con Fedez siamo amici e ci troviamo molto bene, però non c’è ancora niente in programma a livello artistico". Non è comunque detta l'ultima parola. E, infine, l'artista ha rivolto un appello a Irama: "Filippo, sono dieci mesi che ti diciamo di venire in studio a Modena a trovarci e hai sempre troppe cose da fare. La facciamo questa canzone insieme oppure no?"

Insomma, ne vedremo delle belle.