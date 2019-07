Al Jova Beach Party di Cerveteri c'era anche Gianni Morandi

Il Jova Beach Party ha fatto tappa a Cerveteri, in provincia di Roma, ieri sera 17 luglio. Il tour nelle spiagge italiane di Lorenzo Jovanotti sta avendo un successo pazzesco. Ogni live è una festa da vivere tutti insieme. Ma non solo con i fan, anche con altri personaggi del mondo della musica. E questa volta, a cantare sul palco con Jovanotti c'era il grandissimo Gianni Morandi! Pubblico in visibilio.

Oltre 40mila presenze che hanno cantato e ballato insieme ai due big della musica italiana. Una sorpresa molto gradita. I due artisti hanno duettato i pezzi più belli del cantante bolognese, come: "Vita", "Fatti mandare dalla mamma" e "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones". Ecco alcune immagini della serata, condivise su Instagram da Lorenzo.

Il tour sta proseguendo alla grande, anche se ci sono state alcune polemiche da un punto di vista ambientale. A quanto pare, infatti, alcune location scelte da Jovanotti sarebbero poco idonee a ospitare un evento di quel genere, che richiama tantissime persone. Nonostante questo, però, Lorenzo è determinato nel suo scopo di portare la sua grande festa a tutti, cercando di trovare un punto di incontro e dialogo, soprattutto per la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda.