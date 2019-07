Sabrina Salerno, le foto hot in bikini fanno impazzire i fan

Sabrina Salerno in questi giorni si trova in vacanza in una località di mare e condivide spesso con i suoi fan alcune foto delle sue giornate in spiaggia. In questi scatti supersexy la showgirl mette in bella mostra il suo fisico perfetto: decolleté incredibile, addominali scolpiti, gambe toniche e lato B da urlo, di fronte a tutto ciò si fa davvero fatica a credere che Sabrina abbia 51 anni.

Take it easy. #wheninbeirut # #sun #bikini

Queste foto hot hanno letteralmente fatto impazzire i fan che hanno riempito la cantante di complimenti: “Sabrina, per te il tempo non passa mai”, ha scritto qualcuno, “Sei supersexy”, “Sei una venere”, questo è il tenore dei commenti degli ammiratori.

Summer 2019 . #summer2019

Di recente Sabrina Salerno è stata ospite del programma “Non disturbare” condotto da Paola Perego, durante il quale si è raccontata. La showgirl ha rivelato che agli esordi anche lei è stata vittima di un manager: “Mi diceva ‘Farò di te una star’ – ha raccontato - ma cercava il mio lato debole, creandomi intorno terra bruciata. Mi teneva sotto controllo, facevo una fatica fisica enorme. Ci ho messo 10 anni per difendermi da questa persona. Ora moralmente ho vinto”.

Negli anni ’80 la cantante ha anche sofferto di attacchi di panico e di depressione perché aveva raggiunto il successo in modo improvviso e non è stata capace di gestirlo: “A 24 anni, dopo il successo e la tournée in Sudamerica, al culmine della fama, dall’alto dei 20 milioni di dischi venduti, non ce l’ho fatta – ha confessato - L’esaurimento nervoso mi ha messo a terra”. Ma quel periodo buio è ormai lontano: in seguito Sabrina ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e oggi è una donna felice e soddisfatta, soprattutto grazie al figlio Luca Maria, l’amore più grande della sua vita.