Ariana Grande rivela: “La canzone con Miley Cyrus e Lana Del Rey si intitola 'Angel'”

Com’è ormai noto, qualche mese fa Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey hanno collaborato, registrando insieme un pezzo che farà parte della colonna sonora del nuovo film della saga di “Charlie’s Angels”.

Pochi giorni fa è stato pubblicato il primo trailer del film che vedrà come protagoniste Kristen Stewart, Ella Balinska e Naomi Scott e in quel video si può ascoltare un assaggio della canzone interpretata dalle tre popstar. Dall’ascolto, molti hanno pensato che il titolo del brano fosse “Don’t Call Me Angel”; in realtà, su Twitter Ariana Grande ha risposto a una fan che le chiedeva conferma in proposito, svelando il vero titolo che sarà semplicemente “Angel”.

it’s called angel — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 luglio 2019

A chi le ha chiesto com’è stato lavorare con Miley Cyrus e Lana Del Rey, Ariana Grande ha invece risposto così: “Un vero sogno. Adoro le loro voci e ciò che hanno aggiunto al tema della canzone – ha scritto la cantante – è perfetta. Loro sono due veri angeli per me”.

a whole dream. i love their voices so much and what they brought to the theme song so much. it’s perfect. they are true angels to me. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 luglio 2019

Ariana, tra l’altro, è anche la co-executive producer della colonna sonora di Charlie’s Angels e per questa possibilità si è detta grata e felice, definendola “la cosa più cool del mondo”. Nella soundtrack, inoltre, sarà presente anche il brano “Got Her Own”, un pezzo inedito che la popstar ha eseguito durante il live a Washington insieme a Victoria Monet. "Sapevo quanto significasse per voi questa canzone - ha scritto Ariana su Twitter, in risposta a una fan che le ha chiesto della canzone - e ho pensato fosse perfetta per la colonna sonora. Il messaggio della canzone è perfetto per il film".