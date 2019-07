I DJ più pagati al mondo? I Chainsmoker (e battono anche Calvin Harris)

Le loro hit dance/elettronica stanno spopolando in tutto il mondo e sono molto apprezzati da pubblico e critica. Sono i Chainsmokers, il duo americano composto da Andrew Taggart e Alex Pall. La coppia ha raggiunto il successo nel 2014 con il singolo "Selfie" e da quel momento non si sono più fermati. E oggi, secondo Forbes, sono i DJ che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno (giugno 2018-giugno 2019). Ben 46 milioni di dollari, ovvero la bellezza di 41.2 milioni di euro, spodestando in questo modo il re indiscusso Calvin Harris, che troneggiava la classifica da 6 anni consecutivi.

Famosissime anche le loro canzoni "Roses" e "Don't Let Me Down". Per non parlare di "Something Just Like This", realizzata in collaborazione con i Coldplay. Andrew ha 30 anni, mentre Alex 34, sono giovanissimi e hanno una lunga carriera di successi e soddisfazioni.

Da poco, Forbes ha anche pubblicato la lista dei personaggi famosi più pagati in assoluto. In vetta alla classifica troviamo Taylor Swift con un incasso pazzesco di 185 milioni di dollari nell'ultimo anno.

Ecco la top 5 dei DJ più pagati al mondo:

1. Chainsmokers

2. Marshmello

3. Calvin Harris

4. Steve Aoki

5. Diplo

