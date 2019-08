Il ritorno di Fred De Palma: tra un mese esce il nuovo album “Uebe”

A due anni di distanza dall’ultimo lavoro “Hanglover”, Francesco Palana, in arte Fred De Palma, è pronto a tornare in pista con un nuovo album. Come ha annunciato lo stesso rapper su Instagram, il nuovo disco si intitolerà “Uebe” e uscirà venerdì 13 settembre.

Visualizza questo post su Instagram Manca poco all’uscita del disco ma non dirlo a nessuno uebe Un post condiviso da Fred De Palma (@freddepalma) in data: 25 Lug 2019 alle ore 11:48 PDT

“Uebe vuol dire baby. Uebe rappresenta il cambiamento – ha spiegato sui social - inventare qualcosa che prima non c’era e renderla tua. Uebe è l’inizio di un movimento”. Questo nuovo lavoro conterrà sia alcuni brani già pubblicati, come “D’estate non vale”, “Una volta ancora” ft Ana Mena, “Dio benedica il reggaeton” ft Baby K e “Sincera”, sia pezzi inediti.

Tra le varie tracce presenti in “Uebe”, Fred De Palma rivela che ci saranno anche altre importanti collaborazioni con alcuni artisti. Non resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire di chi si tratta.

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hit estive!