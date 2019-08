Lana Del Rey: ascolta "Looking for America", la sua nuova canzone

Lana Del Rey è una delle artiste più sensibili del panorama musicale mondiale, la sua voce e le sue parole toccano l'anima. Nei giorni scorsi, la cantante ha pubblicato una nuova canzone su Instagram, a pochi giorni dall'uscita del suo ultimo album. "Looking for America", si chiama ed è nata dopo la strage di El Paso, nella quale persero la vita 22 persone innocenti a causa della furia omicida di Patrick Crusius.

Un episodio che ha scosso tutti, anche l'artista, che ha voluto esprimere quello che pensa attraverso una canzone. È così che ha chiamato il chitarrista Jack Antonoff, si sono recati in uno studio di registrazione... ed ecco il risultato.

Lana ci ha tenuto a sottolineare il fatto che non si tratta di un pezzo politico, non vuole entrare in questo genere di cose. L'unica cosa che l'ha spinta è il desiderio di esprimere la propria opinione e mostrare vicinanza a tutti i familiari delle vittime.

Nel frattempo, il 30 agosto prossimo uscirà il suo nuovo disco "Norman Fucking Rockwell!".