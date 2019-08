Emma Marrone presenta la cover del nuovo singolo "Io sono bella"

Emma Marrone ha finalmente svelato la cover del suo nuovo singolo "Io sono bella". La cantante nei giorni scorsi ha pubblicato quotidianamente dei post con alcuni dettagli che hanno fatto crescere pian piano la curiosità dei fan.

Una rosa che brucia, una foto senza trucco, un puntino sullo sfondo bianco. Tutto ha avuto un senso con la pubblicazione della cover.

L'immagine, che ha letteralmente fatto impazzire i fan, è stata realizzata da Emilio Tini che ha voluto spiegare il significato di ogni dettaglio e com'è nata l'idea di questa foto.

L'autore della foto ha raccontato: «Per sviluppare la direzione creativa sono partito dai racconti che mi ha fatto, tutte le parole che ho ‘sentito’ con ‘la testa e con lo stomaco’ uscire dalla sua bocca... Volevo creare per lei un'immagine iconica che in un solo frame raccontasse simbolicamente ‘tutta Emma’».

Così Tini ha spiegato ogni dettaglio: la scelta del nudo rappresenta il suo essere vera, disarmata, spesso in prima linea. Il tatuaggio ‘oltre/infinito’ rappresenta il suo passato, il presente e soprattutto futuro, che ricordava dove era partita dieci anni fa ed anche il titolo del suo primo album. La collanina che ha al collo racconta tanto di lei. Il dare fuoco alle sue odiate rose rosse rappresenta il calcio in culo alla sfiga in una chiave ironica e rock. Infine, la foto di schiena e la scelta di non mostrare il volto significa che questo è solo l’assaggio delle stupende sorprese che vi attendono...

Il brano, scritto per Emma da Vasco Rossi in collaborazione con Gaetano Curreri, sarà disponibile dal prossimo 6 settembre. Manca poco. L'attesa è già alle stelle...