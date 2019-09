Billie Eilish cade sul palco del "Milano Rocks", ma continua alla grande

Billie Eilish continua a far parlare di sé. L'artista si è esibita nella seconda giornata del "Milano Rocks" è ha avuto un grandissimo successo. E nonostante una piccola caduta, che le ha procurato un infortunio alla caviglia all'inizio del concerto, ha coinvolto il suo pubblico in maniera straordinaria. Non è stato facile continuare con il dolore, ma Billie ha portato avanti il suo live grazie anche al sostegno dei 20mila fan presenti.

L'artista aveva da poco intonato le prime strofe di "Bad Guy", quando ha messo male un piede per terra ed è scivolata. Alla stessa caviglia, si era fatta male anche due settimane prima. Appena terminata la canzone, Billie è corsa nel backstage, dove il suo staff l'ha medicata e le ha messo un tutore rigido, in modo che potesse continuare lo spettacolo.

Ha proseguito il concerto seduta su uno sgabello, facendo solo qualche piccolo passo, esprimendo anche tutto il rammarico per l'incidente subito e il dolore che stava provando. La scaletta è stata modificata, eliminando i pezzi più energici, per dare la possibilità alla cantante di cantare al suo meglio anche da seduta. "Grazie di essere rimasti, onestamente fossi stata in voi me ne sarei andata", ha detto a chiusura del concerto.

Lo show è andato bene, anche se la cantante non ha potuto intrattenere i presenti come fa sempre ai suoi concerti. I pezzi estremamente intimi della sua discografia, infatti, acquistano una forza pazzesca grazie anche alle sue performance estremamente fisiche. Questa energia non è stata possibile al "Milano Rocks", anche se i suoi beniamini hanno apprezzato tantissimo la sua esibizione, e non se ne sono andati come lei temeva.

