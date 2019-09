Nicki Minaj si ritira: ecco l'annuncio

La rapper americana Nicki Minaj si ritira. Ad annunciarlo lei stessa con un post su Twitter. L'artista ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia e può farlo solo ritirandosi dalle scene. Chi fa parte di un mondo così frenetico, come quello della musica, sa quando sia difficile coniugare lavoro e affetti. A volte, l'uno esclude l'altro. E a Nicki è successo proprio questo.

I’ve decided to retire & have my family. I know you guys are happy now. To my fans, keep reppin me, do it til da death of me, ❌ in the box- cuz ain’t nobody checkin me. ✅ Love you for LIFE ♥️