Mika, il nuovo singolo si intitola “Sanremo”

Si intitola “Sanremo” ed è il nuovo singolo di Mika, appena uscito in attesa della pubblicazione del nuovo album, “My name is Michael Holbrook”, prevista per il 4 ottobre. “La canzone è dedicata alla prima città che ho visitato in Italia, è una cartolina della mia infanzia”, così ha spiegato il significato del suo nuovo brano lo stesso autore, attraverso una nota.

Da bambino Mika andava spesso in vacanza in Costa Azzurra e la mamma lo portava in gita proprio a Sanremo, la città del Festival: è proprio durante la kermesse canora, tra l’altro, che il cantante britannico di origini libanesi si è esibito per la prima volta in Italia, una settimana prima dell’uscita del suo album di debutto.

Tutti questi elementi spiegano il rapporto speciale che l’artista ha con la città ligure ed è per questo che ha deciso di dedicarle una canzone. A breve, inoltre, il cantante sarà in tour nel nostro paese per ben dieci date a partire dal prossimo 24 novembre e fino all’8 febbraio.