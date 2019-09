Camila Cabello e Shawn Mendes: il bacio focoso che infiamma il web

Camila Cabello e Shawn Mendes sono la coppia più chiacchierata del momento. La loro neo relazione è sulla bocca di tutti, visto che non si nascondono più. Sono stati più volte paparazzati insieme, mentre si scambiano teneri baci per strada o nei locali. Nelle ultime ore Camila e Shaw hanno pubblicato un video su Instagram di un bacio focoso. Oltre ad essere un'ulteriore conferma della loro love story, i due cantanti hanno deciso di rispondere in questo modo ad alcune critiche.

C'è chi dice, infatti, che non si sono mai dati un bacio come si deve in pubblico. Detto fatto... il bacio è arrivato in forma plateale e sono tantissimi i fan che hanno apprezzato il gesto. La clip si apre con la coppia che parla delle critiche ricevute riguardo al modo in cui si baciano. "Abbiamo visto su Twitter che avete da ridire sul modo in cui ci baciamo perché vi sembra strano. Vogliamo farvi vedere come ci baciamo veramente".

I due scherzano, trattano la faccenda in modo ironico per zittire gli haters in agguato e si lasciano anche un po' andare. Che effettivamente sono rimasti a bocca aperta... questo sì che è un bacio.