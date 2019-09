Gemitaiz & MadMan: ecco le tracce del nuovo album "Scatola Nera"

Sono trascorsi cinque anni dall'ultimo album (Kepler, del 2014) che li aveva visti collaborare. Ora Gemitaiz & MadMan stanno per tornare con un nuovo disco di inediti.

Si intitola "Scatola Nera" e, come ricordato nell'ultimo post pubblicato sul profilo social di Gemitaiz con l'elenco delle tracce, uscirà il prossimo 20 settembre.

Visualizza questo post su Instagram 20/09 Un post condiviso da ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Tanta Roba Label © (@thetruegemitaiz) in data: 12 Set 2019 alle ore 4:58 PDT

Ecco la tracklist del nuovo disco:

Fuori e dentro (Ft. ​tha Supreme) Esagono (Ft. Salmo) Karate (Ft. Mahmood) Come me Californication Fiori (Ft. Guè Pequeno & Marracash) ¥€$ Che ore sono (Ft. Venerus) Scatola nera (Ft. Giorgia) Un’altra notte (Ft. Priestess) Tutto ok Lyrics Veleno 7

L'album, anticipato dal grande successo del singolo Veleno 7, contiene 12 tracce e importanti collaborazioni: Giorgia, tha Supreme, Priestess, Mahmood, Salmo, Venerus, Guè Pequeno & Marracash.

A partire dalla stessa data di lancio dell'album, i due rapper saranno anche impegnati in un instore tour che li porterà in tutta Italia per incontrare i fan e firmare le copie del disco.

A marzo, inoltre, Gemitaiz & MadMan si esibiranno in due dei palasport più importanti d'Italia: 13 marzo l'appuntamento è al Palazzo dello Sport di Roma, mentre il 20 marzo saranno al Mediolanum Forum di Milano.

(Credits photo: thetruegemitaiz)