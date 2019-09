Salmo: tutto pronto per il suo "Playlist World Tour 2020"

"Ci vediamo in giro per il mondo". È con queste parole che Salmo ha annunciato il suo "Playlist World Tour 2020". Dopo un'estate intensa e piena di live, l'artista sardo è pronto per partire alla volta di Stati Uniti e Europa. Per ora non si conoscono i dettagli di date e città, ma sappiamo che sarà ospitato in Belgio, California, Florida, Francia, Germania, Olanda, Nevada, New York, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Un viaggio bellissimo, alla scoperte di nuovi posti e nuova gente da far emozionare.

Visualizza questo post su Instagram Playlist World Tour 2020! Ci vediamo in giro per il Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski) in data: 16 Set 2019 alle ore 5:19 PDT

Ma gli impegni del rapper non finiscono di certo qui. A breve, infatti, uscirà una nuova collaborazione con Gemitaiz e MadMan. Insomma, da quel lontano 1997, quando iniziò a muovere i primi passi nella musica, alla tenera età di 13 anni, Salmo di strada ne ha fatta. E oggi è uno degli artisti più rappresentativi del suo genere.

