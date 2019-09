Che fine ha fatto Neffa? È sparito da web e social

Neffa è sparito sia da internet che dai social network. Che fine ha fatto il cantante di "Prima di andare via". Il mistero si fa ancora più fitto se proviamo a collegarci al suo sito web: l'indirizzo restituisce una pagina totalmente bianca. E in più: zero su Instagram, Facebook e Twitter.

Non dovremmo preoccuparci più di tanto, perché sappiamo che recentemente ha duettato con Rocco Hunt, nella canzone "Se tornerai", contenuta nell'ultimo album del cantante di Salerno. Neffa è molto che manca dalle scene. La sua ultima fatica discografica risale al 2015, e l'anno successivo partecipò al Festival di Sanremo con il pezzo "Sogni e nostalgia".

Sempre meno singoli, e sempre meno concerti... cosa è successo a Neffa? Cosa sta facendo in questo momento? Non sono pochi i cantanti che decidono di ritirarsi in maniera sospetta per promuovere nuovi progetti, ma non sappiamo se è questo il caso. Una cosa però è certa: Giovanni Pellino ha fatto un pezzo di storia della musica italiana, con i suoi brani freschi e provocatori allo stesso tempo. Prima è stato un vero faro nel rap nostrano e poi ha avuto uno slancio pop che è piaciuto ai più. Neffa dacci un segno, manchi ai tuoi fan!