Britney Spears: assolto il padre dalle accuse di violenza sul nipote

Il padre di Britney Spears è stato assolto dalle accuse di violenza sul nipote per mancanza di prove. Jamie Spears qualche tempo fa aveva percosso il Sean, il figlio della cantante. L'accusa era partita dal padre del piccolo, Kevin Federline. A quanto pare non ci sarebbero gli estremi per incriminare il signor Spears. È stato deciso dalla procura distrettuale della contea di Ventura.

L'accusa di presunti abusi era partita dopo che il padre dell'artista aveva abbattuto la porta della camera del 13enne per raggiungerlo e picchiarlo. Questo è quanto sosteneva l'accusa. Successivamente Jamie Spears aveva perso la custodia sia di Sean che del fratello Jayden. Oltre che quella della figlia Britney.

La famiglia Spears è sempre sotto l'occhio del ciclone. Dai problemi di salute della cantate, alle custodie legali, ai presunti atti di violenza ai danni di un minore, alla riabilitazione: sono anni, ormai, che per loro non c'è pace. Dal canto suo Britney fa sapere che ora sta bene e le foto che pubblica sui social ne sono la testimonianza. In più, in una recente intervista, l'attuale fidanzato della star di "...Baby One More Time" ha fatto sapere a tutti che ha intenzione di sposarla.