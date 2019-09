Nicki Minaj ci ripensa e annuncia l'uscita di un nuovo album

Nicki Minaj aveva ufficialmente abbandonato la scena musicale poche settimane fa, attraverso un semplice tweet, pubblicato lo scorso 5 settembre: “Ho deciso di ritirarmi per farmi una famiglia – aveva scritto la cantante – So che voi ragazzi siete contenti, ora. Ai miei fan: continuate a supportarmi, fino a quando morirò”. Dietro a questo tweet c’era la chiara volontà da parte della rapper americana di convolare a nozze con il suo attuale compagno, Kenneth Petty. All’interno del suo programma Queen Radio, in onda su Apple Music, aveva infatti dichiarato: ”Penso di aver raggiunto ciò per cui stavo lottando: le felicità. È stato così difficile raggiungere un posto felice ma ora che sono arrivata, non voglio comprometterlo per nessuno o niente”.

Deve però essere successo qualcosa di nuovo visto che ora sembra averci ripensato, e a riprova di queste indiscrezioni è arrivato anche un altro intervento sui social in cui comunica che sta per pubblicare un nuovo disco: “Sono ancora qui”, ha scritto pochi giorni fa Nicki Minaj, dopo un’intervista al magazine Elle in cui aveva annunciato che il prossimo album sarebbe “feroce e divertente”. L’ultimo lavoro discografico “Queen” era uscito nel 2018 ma, a quanto pare, la rapper non è pronta ad appendere al chiodo il microfono.

I’m still right here. Still madly in love with you guys & you know that. In hindsight, this should’ve been a Queen Radio discussion & it will be. I promise u guys will be happy. No guests, just us talking about everything. The tweet was abrupt & insensitive, I apologize babe ♥️ https://t.co/eS0oHipwtg — Mrs. Petty (@NICKIMINAJ) September 6, 2019

“Vi amo ancora follemente ragazzi – aveva ritrattato sui social – e lo sapete bene. Col senno di poi, dovrei parlarvi di questa storia su Queen Radio e così sarà. Vi prometto che sarete felici, nessun ospite: solo io e voi a parlare di tutto”. Questo post sul suo presunto ritorno è stato poi cancellato dopo pochi giorni, ma le sue parole risuonano ancora tra i discorsi dei fan che impazzano sui social in attesa di una conferma ufficiale.