Shakira è un mese che non vede i figli: "È molto dura"

Shakira è impegnata da sempre sui palcoscenici di tutto il mondo. Il suo pubblico la ama e lei non può fare a meno dei suoi fan. In tutto questo, però, c'è il risvolto della medaglia. La cantante, infatti, è un mese che non vede i figli. E non la prima volta che succede. "A volte è dura non poter vedere i miei figli per un mese o anche di più. Certo, ci sentiamo via FaceTime e siamo in costante comunicazione. Quello aiuta", ha detto l'artista colombiana.

A supportarla c'è sempre e comunque il compagno Gerard Piqué, calciatore del Barcellona conosciuto durante i Mondiali di Calcio in Sud Africa nel 2010. Loro sono molto uniti e riescono a sopperire alle mancanze dell'altro. Ecco cosa ha detto Shakira a proposito di Gerard: "Non abbiamo un accordo scritto sulla suddivisione dei compiti, ma entrambi siamo molto impegnati in quanto genitori e proviamo sempre a risolvere tutto nel miglior modo possibile. Ci sosteniamo a vicenda e troviamo grande appoggio nelle nostre famiglie. Non esiste altro modo".

Una famiglia vera, divisa tra 1000 impegni che cerca di non far mancare nulla ai piccoli Milan e Sasha. Una famiglia che affronta delle difficoltà, ma che va avanti grazie all'amore. Con questo ritratto, amiamo un po' di più Shakira.