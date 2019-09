Willie Peyote svela su Instagram il titolo del nuovo album: "Iodegradabile"

Willie Peyote ha aggiornato i suoi follower svelando il titolo del suo nuovo album in uscita il prossimo 25 ottobre: "Iodegradabile".

Il cantante scrive nel post: "Perché il tempo è galantuomo ma anche tiranno, il tempo è denaro, è relativo, dà consiglio, mitiga e logora, scorre, passa e scade. E noi in mezzo. Sapessimo il tempo che resta sapremmo davvero usarlo meglio? Da domani sarà attivo il preorder/presave da consumarsi preferibilmente entro il 24/10 per poter ascoltare subito la versione completa del pezzo leakato ieri".

Dunque c'è anche una sorpresa: pre-salvando o pre-ordinando il disco entro il 24 ottobre, sarà possibile ascoltare in anteprima il brano "Mango", dedicato all'omonimo artista che ha trascorso sul palco i suoi ultimi istanti di vita.

Spiegando questo pezzo, il più intimo dell'album, Willy ha dichiarato: "Mi tocca sempre molto pensare al modo in cui se ne è andato Mango. In particolare, trovo emblematico il fatto che abbia sentito l’esigenza di chiedere scusa al pubblico per il disagio che sapeva avrebbe procurato con l’interruzione del suo concerto. Questa preoccupazione, questa totale devozione al pubblico e alla musica è la massima espressione artistica a cui si può assistere ed è per questo che ho pensato di omaggiare la sua memoria e il suo esempio in questo brano".

(Credits photo: Instagram/williepeyote)