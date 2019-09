Adele, Beyoncé e Chris Martin insieme in una canzone scritta dai OneRepublic

Il mondo della musica non smette mai di stupire. A fare notizia oggi è l'annuncio di Ryan Tedder, leader dei OneRepublic. Ai microfoni del Global Citizen Festival, il cantante ha detto che nel prossimo disco della sua band ci sarà un terzetto pazzesco: Adele, Beyoncé e Chris Martin. Le due artiste canteranno, mentre il frontman dei Coldplay le accompagnerà al pianoforte.

Qualcuno ha il sospetto che si tratti di uno scherzo ben orchestrato, altri invece non stanno più nella pelle. Per sapere se l'annuncio corrisponde a verità, dobbiamo aspettare l'uscita dell'ultimo LP dei OneRepublic "Human", prevista per il mese di novembre.

Una collaborazione dei tre artisti sarebbe sicuramente una delle notizie più belle di questo 2019 in campo musicale. Si sta parlando, infatti, di tre grandissimi nomi della discografia internazionale e in molti vorrebbero vederli insieme. Una collaborazione speciale, insomma, che già sta facendo sognare i beniamini più appassionati.

Non ci sono altre informazioni in merito. Ryan ha lanciato la "bomba" e non ha aggiunto altri dettagli. In passato, il fondatore ha già collaborato sia con Adele che con Beyoncé... che cos'altro bolle in pentola?