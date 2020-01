Il testo di Junior Cally per Sanremo 2020: No grazie

È passato un anno da quando Junior Cally si è tolto la maschera, svelando il suo vero volto e il rapper, quest'anno, sarà anche a Sanremo 2020 con il brano No grazie.

Questa è la prima partecipazione di Junior Cally, al secolo Antonio Signore,alla kermesse canora. No grazie, il brano che presenterà, è prodotto da Merk & Kremont, ed è stato definito come: "un brano esplosivo all'insegna dell'ultratrap antipopulista sull'Italia di oggi."

Per l'occasione, Junior Cally ha eliminato ogni post dal suo profilo Instagram, lasciando solamente un video e una foto in cui parla del suo debutto a Sanremo 2020. Nella foto, in cui si vede lui mascherato, come una sorta di ritorno alle origini, avverte il pubblico del Festival sulla sua esibizione: "Chiamate una ditta per far ricostruire il palco dell’Ariston."

Per il rapper si è aperta una polemica: sia per il testo di No grazie, ma anche per alcuni vecchi brani, tanto che in molti hanno chiesto l'esclusione di Junior Cally dal Festival.

Ecco un possibile passaggio del brano di Junior Cally a Sanremo 2020:

"Spero si capisca che odio il razzista

che pensa al paese ma è meglio il mojito

e pure il liberista di centro sinistra

che perde partite e rifonda il partito"