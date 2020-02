Marracash ed Elodie si rivedranno dopo Sanremo (intanto sognano l’Eurovision)

Marracash ed Elodie sono temporaneamente separati per via degli importanti impegni canori di lei. La cantante, infatti, sta per partecipare al Festival di Sanremo 2020, che andrà in onda domani sera. Al momento i loro contatti sono esclusivamente telefonici.

Si rivedranno solo dopo la finale, con la speranza che il brano “Andromeda", scritto per Elodie da Mahmood, possa regalarle l’Eurovision. Ecco cosa ha dichiarato il rapper in una recente intervista: "Andrò a trovarla solo alla finale. Non prima perché non voglio agitarla". La riuscita della performance della fidanzata, quindi, è la prima cosa.

Di contro, l'ex concorrente di Amici ha detto: "Mi piace avere il mio spazio: i primi giorni voglio essere concentrata. Forse verrà verso la fine del festival".

Marracash è piuttosto schivo, non rivela mai troppi retroscena riguardo la sua vita, soprattutto sentimentale. Ma sembra che la coppia non riesca a vedersi da settimane. In occasione di gare così importanti, come quella del Festival, gli artisti devono potersi concentrare su prove e interviste, senza altre distrazioni. E chissà che la canzone e l’esibizione della sua Elodie non possa riscuotere un successo tale da decretarla vincitrice del Festival, e permetterle l’accesso al tanto agognato Eurovision, in rappresentanza dell’Italia. Chi vince la kermesse canora, infatti, entra di diritto nella competizione europea.

Lo scorso anno il vincitore morale dell’Eurovision fu l’artista italiano Mahmood (che arrivò secondo). Con “Soldi”, hit che ebbe un successo internazionale, si affermò anche su youtube, spotify e nelle vendite.

Molto positivo il giudizio dei critici musicali, che hanno definito il brano di Elodie "Andromeda" “una vera bomba”. Con queste premesse, e con il talento che tutti riconosciamo nella bella Elodie, non c'è da stupirsi se dopo il Festival dovrà fare le valigie e volare verso i Paesi Bassi. E chissà se in questa occasione Marra decida di stare con lei fin dall'inizio.

Ascolta la nostra web radio dedicata al rap italiano!