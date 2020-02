Ecco le divisioni dei cantanti nelle prime due serate di Sanremo 2020

Lunedì 3 febbraio 2020 si è tenuta la prima conferenza stampa della settimana del 70esimo Festival di Sanremo.

La prima esibizione dei BIG e delle Nuove Proposte verrà divisa in due serate: metà durante la prima serata, martedì 4 febbraio, e metà durante la seconda, mercoledì 5 febbraio, come annunciato dal conduttore e direttore artistico di Sanremo 2020, Amadeus.

Nella prima serata, oltre alle esibizioni di 12 Campioni, dovrebbero essere sul palco dell'Ariston anche Diletta Leotta e Rula Jebreal, a fianco di Amadeus, e gli ospiti dovrebbero essere Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Emma Marrone e Kim Rossi Stuart.

Tra le nuove proposte si esibiranno, a coppie con eliminazione diretta: Eugenio in via di Gioia, Fadi, Leo Gassman e Tecla Insolia, mentre, i BIG, in ordine alfabetico, saranno:

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Irene Grandi

Raphael Gualazzi

Marco Masini

Rita Pavone

Riki

Vibrazioni

Alberto Urso

Per quanto riguarda mercoledì 5 febbraio, le donne insieme ad Amadeus dovrebbero essere due giornaliste del TG1, Emma D'Acquino e Laura Chimenti, e Sabrina Salerno.

Si ripartirà poi dalle Nuove Proposte con Fasma, Matteo Faustini, Gabriella Martinelli e Lula e Marco Sentieri. Mentre, i restanti BIG ad esibirsi saranno:

Giordana Angi

Gabbani

Paolo Jannacci

Junior Cally

Elettra Lamborghini

Levante

Enrico Nigiotti

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Tosca

Michele Zarrillo

Ascolta la nostra web radio dedicata alle hits!