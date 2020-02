Leo Gassman a Sanremo 2020: "Voglio convincere chi ha pregiudizi sul mio cognome"

Leo Gassmann ha solo 21 anni ma nel suo curriculum ha già una partecipazione a X Factor e ieri sera sul palco del Teatro Ariston ha battuto Fadi, andando direttamente in semifinale nella categoria giovani, insieme a Tecla, che ha sconfitto gli Eugenio in via di Gioia: "Per me è una sfida affermarsi e dimostrare che vali il posto in cui ti trovi. Il mio obiettivo è convincere chi non mi apprezza".

Il suo infatti è un cognome che pesa, nonno Vittorio e papà Alessandro, Leo ha passato gli ultimi anni a combattere il pregiudizio di arrivare da una famiglia così importante artisticamente. A Sanremo ha portato in gara "Vai bene così": "Una canzone sui fallimenti e sugli errori. Era uno di quei momenti in cui non ti senti adatto e hai bisogno di sentirti dire certe cose".

In gara porta il consiglio di papà: "Fatti scivolare addosso le cose e lavora con umiltà e sacrificio". E una volta finito Sanremo? Leo dice che vorrebbe provare il doppiaggio: "Mi piacerebbe fare un cartoon Disney, magari proprio Il Re leone cui nonno prestò la voce per il cattivo Mufasa". Insomma questo ragazzo ha voglia di andare avanti, su più fronti.

Per ora è sul palco e non solo. Esce venerdì Strike, il suo album di debutto: "È la mia presentazione, una raccolta di brani in cui parlo di me e delle persone incontrate in questo percorso. Musicalmente cerco di tenere assieme le sonorità del rock angloamericano con cui sono cresciuto e il cantautorato italiano che ho scoperto più di recente".