Elettra Lamborghini e Myss Keta sconvolgono Sanremo 2020: scatta il (finto) bacio saffico

Ieri sera a Sanremo 2020 era la volta delle cover. I cantanti in gara erano chiamati a esibirsi con un brano famoso di un altro artista. Elettra Lamborghini ha scelto "Non succederà più", di Claudia Mori. Sul palco, insieme a lei, Myss Keta, tra l'altro conduttrice di Dopo Festival insieme a Nicola Savino. Le due ovviamente hanno dato spettacolo, e fin qui non c'è da stupirsi. Ma si sono spinte oltre e hanno provocato tutti i presenti, in sala e a casa, con un bacio saffico.

Non è stato un vero e proprio bacio, in realtà: le due si sono solo avvicinate con fare audace, ma è bastato questo a infiammare tutti. Ed è volata anche qualche critica. L'esibizione non è stata delle migliori e così loro hanno ripiegato sullo spettacolo. O meglio, sul fare spettacolo.

Visualizza questo post su Instagram AVEVAMO DETTO "NON SUCCEDERÀ PIÙ" E INVECE... È SUCCESSO @elettramiuralamborghini Un post condiviso da M¥SS KETA (@myss.keta) in data: 6 Feb 2020 alle ore 5:14 PST

Gli haters si sono scagliati contro le due e hanno commentato: "Non succederà più che tornerete a Sanremo". In effetti, Elettra era molto emozionata e Myss Keta ha avuto qualche incertezza all'inizio. Ma non si sono abbattute e con grande slancio hanno continuato a cantare. Alle critiche, la rapper di Milano ha risposto così: "Non sapete cosa è il punk".