Junior Cally canta Vado al massimo a Sanremo 2020: la reazione di Vasco Rossi

Sanremo 2020 non smette di stupire!

Durante la serata delle cover, Junior Cally, criticassimo da ben prima dell'inizio della 70esima edizione del Festival, ha portato sul palco dell'Ariston la cover di un brano di Vasco Rossi, Vado al massimo, insieme ai Viito. Il gruppo che ha accompagnato Junior Cally aveva paura che Vasco vedesse la loro esibizione e non gli piacesse.

Invece, tramite fanpage.it, siamo venuti a conoscenza che al Blasco non è piaciuta solo la cover di Vado al massimo, ma anche il brano inedito No grazie. "Complimenti a Junior Cally che ha rifatto Vado al Massimo molto bene. È stato un bellissimo omaggio" avrebbe detto Vasco, che comunque era perfettamente a conoscenza di quello che avrebbe rappato Junior Cally sulla sua canzone, in quanto ha dovuto approvare il testo.

Parlando, invece, di No grazie, Vasco ha affermato di apprezzarla, perché: "Dice cose condivisibili. Mi è piaciuto molto."