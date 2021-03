Irama rischia ancora l'esclusione dal Festival

La partecipazione di Irama al Festival è a rischio. Ieri il cantante non si è esibito perché in membro del suo staff è risultato positivo al tampone antigenico e dunque, da regolamento, il cantante - in gara con "La genesi del tuo colore" - è stato sottoposto a tampone molecolare di verifica. Al suo posto è salita sul palco Noemi.

Il tampone molecolare è poi risultato negativo. Lo ha comunicato lo stesso cantante su Instagram, ma per rimanere in gara al Festival di Sanremo 2021, bisogna attendere l’esito del medesimo test sul suo collaboratore risultato invece positivo all’antigenico. In caso contrario, dovrebbe scattare la quarantena e dunque il ritiro dalla rassegna canora.

Dopo la notizia della positività di un componente del suo staff, Irama nel pomeriggio di ieri si era sottoposto a un tampone rapido e a seguire un altro molecolare. Entrambi risultati negativi. “Stiamo bene, spero stia bene anche questa persona e spero che ci saranno buone notizie per la partecipazione al Festival“, ha comunicato su Instagram l’artista. Il cantante dovrebbe esibirsi questa sera, ma tutto dipende dall’esito del test molecolare del suo collaboratore. Il risultato dovrebbe arrivare a breve.

Aggiornamento: in conferenza stampa è stato comunicato che i collaboratori di Irama positivi sono due. La RAI sta aspettando la comunicazione dell'ASL di Imperia, ma verrebbe rispettato il protocollo, che prevede la quarantena per tutti i contatti e quindi il ritiro. Amadeus ha detto che vorrebbe modificare il regolamento per tenere in gara Irama usando il video girato della prova generale. La conferma arriverà nel pomeriggio, dopo l'ok degli altri cantanti.