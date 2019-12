La calza-caraffa è il gadget perfetto per la cena di Natale

Siete pronti per fare l’albero e decorare tutta la casa ma avete bisogno ancora di qualche dritta per trovare delle decorazioni natalizie davvero originali? Oggi vi presentiamo un articolo stupendo che stupirà i vostri ospiti in modo divertente e creativo: ecco la prima caraffa a forma di calza per servire il vino e altre bevande senza mai perdere lo spirito natalizio. L’oggetto del desiderio è in vendita online e siamo sicuri che darà un tocco unico ai vostri pranzi e alle cene di Natale. Basta appenderla dove vuoi e ognuno potrà servirsi il drink in autonomia anche se già immaginiamo i selfie che potrà ispirare ai tuoi ospiti.

Chi ama fare abbinamenti non convenzionali, sposando a pieno la tendenza “mix & match”, cioè mescolare insieme stili diversi, colori e fantasia e contrasto, ha trovato un oggetto che rappresenterà davvero la propria personalità scoppiettante. La caraffa a calza è in plastica, per cui lavabile a mano e riutilizzabile quante volte vuoi. È dotata di un comodo beccuccio da cui far scorrere, senza sporcare, qualsiasi bevanda alcolica. La speciale caraffa di colore rosso e bianco si chiama “Happy Hangover” e potrebbe essere l’idea regalo perfetta per quel vostro amico che alza troppo il gomito durante le feste di Natale. Il recipiente può contenere quasi tre bottiglie di vino e sopra c’è anche la scritta “We Wish You A Merry Christmas and A Happy Hangover On It”, un augurio felice di buon post sbornia insomma. Messa in tavola nel posto giusto vicino a decorazioni più minimal, siamo sicuri che la caraffa di Natale farà un’ottima figura tra i tuoi amici o quantomeno strapperà loro una risata.