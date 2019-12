Elisabetta cerca un (nuovo) social media manager per Buckingham Palace

Buckingham Palace, dopo l'annuncio già pubblicato a maggio scorso, è in cerca di un nuovo social media manager. Non si sa se per sostituire il precedente o per un ampliamento del personale. La nuova offerta è comparsa su Linkedin e mette nuovamente sull'attenti tutti gli esperti di comunicazione.

La Royal Family sembra essere sempre più al passo coi tempi. L'annuncio (ancora una volta) mette in chiaro che l'obiettivo è di "consolidare la presenza della regina Elisabetta su un palcoscenico mondiale", comunicando gli eventi a cui partecipano i membri della famiglia, fornendo una descrizione puntuale, e coinvolgendo il pubblico.

Il candidato ideale, però, non deve avere soltanto molta esperienza nel settore, ma deve essere anche creativo e capace di "stupire i follower". Per questa figura il compenso previsto oscilla dai 40mila ai 60mila euro annui,sono previsti 33 giorni di ferie e un contributo del 15% per il programma pensionistico.

Il bando scade il 24 dicembre e i colloqui inizieranno a gennaio a Buckingham Palace, dove il futuro Social Media Manager avrà il suo ufficio.

(Credits photo: Instagram/theroyalfamily)