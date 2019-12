Chi ha la barba più folta è meno dotato? Lo sostiene una ricerca

Secondo i ricercatori della University of Western Australia i mammiferi maschi con la peluria più folta avrebbero dei testicoli meno sviluppati. La teoria comprende anche ai maschi della razza umana, facendo riferimento a quelli con la barba folta.

Gli studiosi, che hanno esaminato a fondo (tra gli altri animali) anche un centinaio di primati (confrontando anche taglie di testicoli molto diverse tra loro), ritengono che l'energia fisica che un mammifero investe nella competizione per trovare una compagna non sia sufficiente per sviluppare entrambi gli aspetti e si concentrerebbe prevalentemente sull'uno o sull'altro. Quindi: o barba (o peluria) folta oppure testicoli grandi.

Di conseguenza chi in pubertà non riesce a sviluppare una folta peluria, con tutta probabilità (secondo la ricerca) si ritroverà meglio dotato in età adulta (e viceversa).

La ricerca, ovviamente, ha allarmato tutti gli appassionati di barba e baffi... Ma c'è un approfondimento curioso che può certamente rassicurarli. Gli esperti, infatti, hanno esaminato anche la reazione dei soggetti femminili della varie specie e dalla loro analisi pare che queste ultime siano particolarmente attratte dalla peluria (e quindi anche dalla barba) più folta, associata alla buona salute e alla capacità di diventare bravi genitori.