Federica Pellegrini e Matteo Giunta: è amore?

È molto tempo che si vocifera di una loro relazione, ma Federica Pellegrini e Matteo Giunta non hanno mai ufficializzato la cosa. Tra loro c'è un rapporto professionale (lui è l'allenatore della nuotatrice), ma anche fuori dall'acqua non smettono di farsi vedere insieme. L'ultima occasione è stata il red carpet dei Gazzetta dello Sport Award. La coppia si abbraccia, sorride e non smette di lanciarsi sguardi complici.

Tra Federica e Matteo c'è sicuramente un gran feeling, che parte dalla passione per il nuoto e forse arriva anche nell'intimo. Dopo la serata di gala a Milano, il gossip è impazzito: in molti hanno pensato che si trattasse dell'occasione giusta per far sapere a tutti l'amore che li lega, ma i diretti interessati non hanno ancora confermato nulla.

Amore o non amore, è innegabile che stanno molto bene insieme. Sono giovani e bellissimi, e sembrano anche molto complici. E una domanda nasce spontanea: passeranno insieme anche le festività natalizie?