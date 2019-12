Totti in vacanza dice di no a un selfie con un fan, ecco com’è andata

La popolarità comporta sempre un prezzo da pagare: lo sa bene Francesco Totti che, anche alle Maldive, ha trovato un fan che lo ha pregato di concedergli un selfie insieme. L’ex capitano della Roma si trova lì in vacanza insieme alla moglie Ilary Blasi e ai loro figli, come dimostrano le foto che sia il calciatore che la conduttrice stanno condividendo su Instagram in queste ore.

Totti vuole trascorrere questi giorni in pace con i suoi cari, lontano dai riflettori. È per questo che inizialmente ha negato il selfie al suo fan: il giovane è un dipendente della struttura dove ha soggiornato Totti con la sua famiglia e si è avvicinato a lui mentre era a tavola al ristorante. “Ti dico di no per la foto – ha detto l’ex calciatore al fan – mi spiace, ma quando sono in vacanza non faccio foto con i fan”.

La scelta di Totti e il suo desiderio di privacy almeno quando si trova in vacanza con la sua famiglia sono comprensibili; nonostante il no ricevuto, però, il fan in questione ha insistito per scattare la foto. La scena è stata immortalata da Ilary Blasi in un video che ha poi pubblicato tra le sue stories di Instagram. Alla fine la conduttrice, divertita dal siparietto tra il marito e il fan, ha chiesto a quest’ultimo: “Ma alla fine te l’ha fatta fare sta foto?”. Lui ha risposto: “Sì, ce l’ho fatta, dopo aver elemosinato un’ora”. Insomma, nonostante l’invadenza dell’ammiratore, alla fine Totti non ha saputo davvero dire di no, chissà, forse convinto dalla moglie che osservava la scena ridendo.