Bolletta elettrica: nei primi mesi del 2020 calo del 5,4%

L'anno nuovo porta con sé la prima bella notizia. Nei primi mesi del 2020 il costo dell'elettricità scenderà del 5,4%. La bolletta, quindi, sarà più snella. La comunicazione arriva dall'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per il gas, invece, è prevista una sostanziale stabilità. Il cambiamento ci sarà, esattamente, da gennaio a marzo 2020.

Stando a quanto viene riportato dall'autorità, le famiglie italiane potranno così risparmiare 125 euro in un anno. Ecco cosa si legge in una note dell'Arera: "Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delle tariffe regolate di rete (trasporto e distribuzione) e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all’ingrosso portano a una riduzione del 5,4 per cento per l’elettricità e a un leggero aggiustamento per il gas, +0,8 per cento per la famiglia tipo".

Queste notizie sono sempre apprezzate dai consumatori, che ogni mese devono fare i conti con le bollette luce e gas.