Questa illusione ottica sta mandando tutti fuori di testa

Se vi piacciono le illusioni ottiche, allora lasciatevi ipnotizzare dalla Dual Axis, opera di Frank Force, uno sviluppatore di videogames del Texas famoso per aver lavorato a giochi come Doom, Red Faction: Guerrilla, Psi-Ops e Starhawk.

Questa incredibile illusione ottica ha addirittura vinto il primo premio al concorso indetto dalla Neural Correlate Society, un’organizzazione no-profit che si occupa di promuovere la ricerca scientifica percettivo-cognitiva. La Dual Axis mostra una serie di anelli in torsione che sembrano muoversi in senso orario, antiorario, su un’asse verticale od orizzontale a seconda di come vengono osservati.

Per realizzare il codice in Javascript di questa illusione ottica Frank Force ha impiegato solo un giorno: “La parte di programmazione è stata veloce – ha spiegato a Motherboard - ma per capire come presentare la cosa ci sono volute un paio di iterazioni”. Non è la prima volta che lo sviluppatore riesce a creare un’illusione ottica, ma questa gli ha dato una particolare soddisfazione anche perché l’ha elaborata a partire dalle curve di Lissajous, un sistema di equazioni che crea moti armonici complessi.

“Ho notato che se mi concentravo, ero capace di farle ruotare su entrami gli assi – ha raccontato Force - Queste sono forme matematiche molto ben note, ma non ho trovato da nessuna parte qualcuno che parlasse della loro natura di illusione ottica; così c'ho lavorato un po' su e dopo averle testate su un paio di persone ho capito che erano proprio uno spasso. Il momento di quando te ne accorgi ti dà una grande soddisfazione – ha proseguito per poi concludere - Ed è anche un po' una metafora del vedere le cose da più prospettive, che è un concetto più importante che mai, oggi”. Guardare per credere.