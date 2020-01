Giulia De Lellis derubata a Capodanno: “Sono rimasta in mutande”

Per Giulia De Lellis il 2019 si è concluso con una brutta disavventura: la nota influencer, nonché fidanzata di Andrea Iannone, è stata derubata di tutto ed è rimasta con solo ciò che aveva addosso. A raccontarlo è stata la stessa Giulia, con un lungo sfogo sui social in cui ha voluto consigliare ai follower di prestare attenzione al pericolo di comunicare dove ci si trova, dando così il via libera ai malviventi.

“Mi scuso per l’assenza che non è passata inosservata ma, per concludere quest’anno allucinante, siamo stati derubati per l’ennesima volta. A questo giro, me l’hanno fatta veramente grossa – ha raccontato - Il giorno prima di Capodanno, sono rimasta in mutande, nel vero senso della parola, con un solo paio di mutande”.

Di fronte a questa emergenza, Giulia è stata aiutata da familiari e amici: la zia le ha portato la piastra per i capelli, un’amica le ha prestato una tuta, altri amici gli abiti e le scarpe, anche perché non aveva davvero più nulla da mettersi per la festa di fine anno e adesso dovrà ricomprare il suo intero guardaroba. “Sono riuscita a far Capodanno vestita e truccata decentemente – ha detto ancora - Sarò costretta a cambiare il mio modo di comunicare con voi per tutelarmi. Eviterò di condividere con voi dove mi trovo, quando mi sposto da una parte all'altra – ha concluso - Dobbiamo ridurre questa cosa di dire dove siamo e cosa facciamo”.