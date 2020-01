A Milano nasce il "Muro della Gentilezza" per aiutare chi ha bisogno

Il "Muro della Gentilezza" è una parete dove chi lo desidera può portare cappotti, scarpe, maglioni, libri, spazzolini o qualsiasi altro oggetto da lasciare a disposizione di chi ne ha bisogno. Un punto di scambio aperto giorno e notte dove chi ne ha la necessità può prendere senza dover fare file per chiedere.

Ne esistono diversi esempi in tutto il mondo. Dall'Iran (dove i primi wall of kindness sono apparsi nel 2015) per poi diffondersi in altre città. Anche in Italia ne esistono diversi esempi ed ora anche la città di Milano ne ha uno.

Il "Muro della Gentilezza" di Milano è stato inaugurato in via Luigi Nono 9, a pochi metri dalla Fabbrica del Vapore, davanti al Cimitero Monumentale, grazie al lavoro delle associazioni e dei collettivi del "Tempio del futuro perduto".

Matteo Bolognini, vice presidente dell'associazione "Nuovo Rinascimento", ha spiegato che anche quando la scorta disponibile sul muro si esaurisce, viene integrata con nuovi capi raccolti nel tempo e messi a disposizione anche di altri enti come la Caritas. Questo sistema è un modo per restituire dignità ai bisognosi, anche a chi crede di perderla chiedendo un aiuto o l'elemosina.

(Credits photo: Instagram/tempiodelfuturoperduto)