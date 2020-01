Mettono “Radio Maria” a tutto volume per infastidire il vicino: denunciati

Una coppia di sessantenni residenti nel Novarese ha deciso a tavolino di mandare fuori di testa il loro vicino “antipatico” con una trovata davvero “originale”. I due abitano a Divignano ed hanno deciso di mettere “Radio Maria” a tutto volume, inondando il quartiere con musica religiosa e preghiere per diverse ore al giorno, sempre al massimo dell'audio, proprio per indispettire gli altri condomini. Il risultato? La coppia è stata denunciata per molestie al tribunale di Novara e il marito anche per minacce nei confronti del pensionato preso di mira, che ha detto essere stato vittima di ogni tipo di comportamento dai due. Sembra infatti che, per quasi due anni, l’uomo si è trovato la coppia ad attenderlo vicino alla porta di casa e non sono mancati anche altri “dispetti”.

“Mi fissavano e continuavano e sogghignare”, ha raccontato il malcapitato, e ogni giorno lanciavano svariati oggetti dalla finestra, calci, inseguimenti con il loro furgone, pentole e coperchi sbattuti per fare più rumore possibile, fari dell’auto puntati contro la sua finestra e sveglie notturne suonando il campanello e scappando. “Sei un morto di fame”, continuavano a dirgli tutti i giorni fino alla colonna sonora forzata a tutto volume offerta da “Radio Maria” che ha rappresentato la goccia che fa traboccare il vaso.

La vittima, dopo aver anche ricevuto anche presunte minacce di morte dalla coppia, ha finalmente deciso di chiamare le forze dell’ordine e sporgere denuncia per molestie. La vicenda sarà a breve discussa nelle aule del tribunale di Novara, dove saranno sentiti tutti i protagonisti di questa insolita storia.