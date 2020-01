Le donne guidano meglio e fanno meno incidenti: la ricerca

Le donne, nell'immaginario collettivo, sono considerate meno brave degli uomini a guidare. Il detto "donne al volante pericolo costante" è una delle cose più false che ci sia al mondo. Sì, avete capito bene: il gentil sesso alla guida è attento e provoca meno incidenti. A confermarlo, una ricerca condotta in Belgio dal Vias Institute.

Sono più caute e prudenti, non guidano se hanno bevuto un po', in proporzione gli incidenti che provocano sono di poco conto e spesso hanno ragione nella controversia. Il 44% delle donne che hanno incidenti riportano danni lievi, il 23% viene ferito e il 34% subisce, invece, lesioni gravi. Questi dati dovrebbero essere presi in considerazione dalle compagnie di assicurazione: le guidatrici sono per loro un affare. Ma ancora non se ne sono resi conto e le polizze in rose non sono più basse. E anche per quanto riguarda i decessi alla guida, il sesso femminile è coinvolto il 50% in meno rispetto a maschile.

E anche le multe le prendono di più i maschietti: 2 su 3, per l'esattezza. E per quanto riguarda l'assunzione di alcol, infine, le donne riferiscono di mettersi alla guida in condizioni rischiose 4 volte di meno rispetto agli uomini.