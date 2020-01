Brad Pitt e Jennifer Aniston: baci e abbracci ai SAG Awards

Anche se si sono lasciati tanto tempo fa ormai, non smettono di fare gossip. Loro sono Jennifer Aniston e Brad Pitt, due degli artisti più belli e bravi del panorama cinematografico internazionale. La coppia, dopo qualche momento di difficoltà a seguito della separazione, è tornata a sorridere insieme. Hanno un bellissimo rapporto, tanto che i più romantici sperano che ci sia un ritorno di fiamma.

I due smentiscono assolutamente, ma la speranza non muore mai. L'ultima occasione che li ha visti insieme è stata la premiazione ai SAG Awards 2020. I due si sono incontrati e si sono salutati affettuosamente: baci, abbracci e tante risate. Le foto hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e hanno attirato l'attenzione di chi vorrebbe vederli insieme un'altra volta.

Prima la festa per il 50esimo compleanno di Jen, poi le stylist che vestono entrambi e ora gli sguardi complici in un'occasione pubblica. Brad e Jennifer dovete per caso dirci qualcosa?