Arriva lo smartphone indistruttibile per chi ne rompe uno al mese

Ti cade sempre il cellulare dalle mani? Si schianta contro il pavimento contro la tua volontà? E questo succede almeno una volta al mese? Bene, per voi pasticcioni ecco il rugged smartphone, il telefonino indistruttibile, resistente anche ai voli peggiori. Nonché alle immersioni.

Praticamente sopravvive alle condizioni più estreme. Caterpillar cs41, questo è il suo nome, ce la fa anche se resta sott'acqua, a una profondità di 2 metri, per un'intera ora. E se cade, resiste al cemento da un'altezza di 1,8 metri. Magari è meglio non fargli correre il rischio, ma nell'eventualità sappiamo che è in grado di sopravvivere.

Il cellulare indistruttibile in questione, ha un costo che si aggira sui 450. Tutto sommato una spesa contenuta se pensiamo che durerà per molto tempo. Ma in commercio ne esistono di versioni anche più economiche. Allora cosa aspettate? Siete pronti ad avere lo stesso smartphone per più di un mese senza farlo cadere o farlo annegare?