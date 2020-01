Coronavirus: 106 morti e 104mila contagi. Primo caso in Germania

Aggiornamenti sul coronavirus. Salgono a 104 i morti, su un totale di 106mila contagi. Il virus continua ad uccidere e le misure che il Paese sta prendendo per limitare il diffondersi della malattia sono tutt'altro che confortanti. Si parla di blocco ai viaggi, una misura draconiana per cercare di mettere fine a quello che sta succedendo.

Nel frattempo il Ministro dell'Istruzione cinese ha deciso di rinviare l'apertura del semestre primaverile di scuole e università. Ora gli studenti si trovano in vacanza per il Capodanno cinese e non si sa quando ci ritorneranno. Non solo in Cina: c'è stato, infatti, il primo caso confermato in Germania. Non molto lontano dall'Italia. "Risultato positivo al coronavirus di Wuhan", ha dichiarato portavoce del ministero della Sanità della Baviera. L'uomo è stato messo in isolamento e le sue condizioni di salute sono sotto controllo. La Germania consiglia ai propri cittadini di non recarsi in Cina se non strettamente necessario.

Una donna di Pistoia è stata ricoverata in condizioni sospette. I medici stanno facendo tutte le analisi del caso per capire se si tratta di coronavirus cinese. "Dobbiamo essere pronti al fatto che l'epidemia possa diventare a livello globale", ha detto il preside della facoltà di medicina dell'Hong Kong University.