Chiara Ferragni vuole un tavolo privato in pizzeria: ""Per noi i clienti sono tutti uguali", replica il proprietario

Chiara Ferragni è una diva. Per strada viene riconosciuta e fermata ad ogni passo. Può capitare, quindi, che voglia un po' di relax durante i pasti. E forse è proprio questo quello a cui deve aver pensato l'influencer più famosa d'Italia quando ha prenotato un tavolo in una pizzeria di Caserta. "Buonasera vorrei prenotare un tavolo da lei, ha un privee?", ha esordito Chiara. Dall'altra parte della cornetta c'era Francesco Martucci, proprietario della pizzeria, che ha risposto così: "No Chiara non abbiamo privee. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo". Ecco la conversazione che il pizzaiolo ha condiviso sui social.

Ovviamente la telefonata ha suscitato grande interesse e soprattutto un gran parlare. Le opinioni della gente si dividono. Da una parte, c'è chi dice che l'imprenditrice di Cremona ha fatto una domanda come un'altra, lecita se vogliamo. Dall'altra parte, c'è chi ha sottolineato il poco gusto nel fare una richiesta del genere.

Insomma, i rumors per lei non finiscono mail.