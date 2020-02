Suona la intro di PornHub a scuola e viene espulso dalla gara musicale

Sta facendo il giro del web il video di un’esibizione musicale davvero molto singolare andata in scena in una scuola lo scorso 30 gennaio: uno studente, Francis Pacia, durante una competizione musicale scolastica ha concluso la sua esibizione suonando con la batteria l’intro del famoso sito per adulti, PornHub.

Mentre gli altri studenti tra il pubblico sembrano aver apprezzato l’audacia del compagno, accogliendo il celebre motivetto con risate, applausi e acclamazioni, i professori non l’hanno presa bene. Francis è stato così espulso dalla gara e ha dovuto rinunciare a concorrere per il premio finale.

Sui social in tanti hanno giudicato eccessiva la punizione data al ragazzo, rivendicando la libertà di espressione anche a livello musicale.