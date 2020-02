Il commovente post di Vanessa Bryant per Gianna: “Quanto mi manchi”

Sono già trascorsi 10 giorni dal tragico incidente in elicottero nel quale la leggenda del basket Kobe Bryant e sua figlia Gianna hanno perso la vita insieme ad altre 7 persone.

Sua moglie Vanessa, che aveva già espresso il suo profondo dolore, ha rotto il silenzio sui social condividendo con il mondo un commovente post dedicato alla figlia 13enne.

Si tratta di una commemorazione organizzata dall'istituto di Gianna durante il quale i suoi compagni hanno cantato "Memories" dei Maroon 5 e due ragazze hanno letto un emozionante discorso sulla compagna scomparsa: "Si è sempre presentata con un sorriso e ci ha motivato a fare di più. Ci ha spinto ad agire. Ha mostrato la sua leadership non parlando delle persone ma prendendo le idee degli altri e rendendole reali".

Nel post di Vanessa si legge: "Mia Gianna, quanto mi manchi. Sono stata fortunata ad alzarmi e vedere il tuo fantastico viso e il tuo splendido sorriso per 13 anni. Vorrei che fosse stato fino al mio ultimo respiro. Mamma ti ama fino alla luna e indietro. Infinito più 1".

Nella stessa occasione è stata ritirata la maglia di Gianna. Vanessa, condividendo diversi video e foto della cerimonia sul suo account Instagram, ha scritto: "Mia Gigi. Ti amo! Mi manchi. Hai insegnato a tutti che nessun atto di gentilezza è mai troppo piccolo. La mamma è ancora e sarà SEMPRE così orgogliosa di te. Mamma".

Mentre il dolore è ancora grande, Vanessa Bryant ha anche annunciato che la Mamba Sports Foundation ha istituito un fondo, il "MambaOnThree Fund", per sostenere le altre vittime dell'incidente e in generale per dare supporto agli sport giovanili, in cui Kobe e Gianna credevano così fermamente.

(Credits photo: Instagram/vanessabryant)