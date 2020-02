I figli non vogliono partire con loro, così i genitori portano via il modem di casa

Il rapporto tra genitori e figli non è mai semplice e a volte mamme e papà si ritrovano a dover fare scelte difficili pur di impartire una lezione alla prole. È quanto hanno fatto, ad esempio, Cassie Langan e suo marito Chris: la coppia australiana ha ricevuto un secco no da parte dei figli e per questo motivo hanno trovato un modo esemplare per dar loro un insegnamento.

Quando la coppia ha comunicato ai tre figli di aver deciso di trascorrere una giornata a Warrnambool, sulla costa sud-ovest della regione Victoria, hanno ricevuto questa risposta: “Troppo noioso, non veniamo”. I tre ragazzi non volevano andare perché in quel luogo remoto avrebbero dovuto staccare un po’ dai social e dalla tecnologia in generale.

Di fronte a quella risposta, Cassie e Chris hanno deciso di staccare il modem di casa e di portarlo in vacanza con loro, così tre figli non avrebbero potuto collegarsi a internet durante la loro assenza e dunque sarebbero stati comunque costretti a stare lontani dalla tecnologia per una giornata. Il tutto è stato documentato su Facebook. Chissà se i ragazzi avranno imparato la lezione…