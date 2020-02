L'ex stella del rugby, Rowan Baxter, uccide moglie e 3 figli e poi si suicida a coltellate

Hannah Baxter e i tre figli piccoli, Laianah, Aaliyah e Trey, sono stati ritrovati senza vita, carbonizzati all'interno di un'automobile. A ucciderli è stato l'ex marito e padre Rowan Baxter, l’ex stella del rugby australiano, che subito dopo aver commesso il fatto si è suicidato a coltellate. Secondo alcune testimonianze, la donna avrebbe cercato di fuggire ormai in fiamme, gridando che l'ex compagno le aveva gettato addosso della benzina. Hannah è morta in ospedale per le ustioni riportate. I figli erano già morti al momento del ritrovamento.

La coppia si era separata e stavano definendo le tempistiche e le modalità per tenere i ragazzi. Il primo ministro australiano ha commentato così la tragedia: "Gli australiani in tutto il Paese sono scioccati, rattristati e devastati da ciò che è accaduto".

Devastating news out of Camp Hill. My heart goes out to the families and community going through this tragic time and the emergency responders confronting what would be a shattering scene. If you or anyone you know needs support, call Lifeline on 13 11 14. https://t.co/qJDieLMRiN