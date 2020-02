Julia Roberts e il tenero omaggio alla madre morta 5 anni fa

Sono passati 5 anni da quando Julia Roberts ha perso sua madre. Un dolore molto grande per l'attrice, che a distanza di tempo non accenna a diminuire. Betty Lou Bredemus ha cresciuto 3 bambine da sola, senza dare mai un segno di stanchezza. È così che Julia ha voluto ricordarla e su Instagram ha condiviso una foto tenerissima che le vede insieme. "Mia mamma. Mi manca ogni giorno", ha scritto l'artista sui social.

Visualizza questo post su Instagram My Mom✨✨✨ #misshereveryday Un post condiviso da Julia Roberts (@juliaroberts) in data: 19 Feb 2020 alle ore 7:53 PST

All'età di 80 anni, dopo un'estenuante battaglia contro il cancro, Betty ha lasciato i suoi affetti più cari per volare in cielo. E Julia l'ha voluta omaggiare postando uno scatto in cui sorride, felice insieme a sua figlia. In una recente intervista, l'attrice ha parlato del rapporto molto stretto che aveva con sua madre: "Mia mamma lavorava a tempo ed è riuscita ad allevare tre bambine tutta da sola. Mio fratello è più grande, per cui era già fuori di casa. Tuttavia lei non si è mai lamentata".

Betty è stata molto vicina alla figlia soprattutto durante l'educazione dei suoi bambini. Julia le chiedeva spesso consigli su come gestire i piccoli e lei le insegnava tutto quello che sapeva, infondendole una grande forza e fiducia.