Ghiaccio secco in piscina e la festa dell’influencer finisce in tragedia: 3 morti

Si chiama Ekaterina Didenko ed è una modella e influencer russa molto famosa nel suo paese. Qualche sera fa la ragazza che deciso di festeggiare i suoi 29 anni a Mosca con una bella festa in piscina che, però, è finita in tragedia. Alcuni degli invitati, infatti, hanno giudicato l’acqua della piscina come troppo calda e hanno quindi deciso di raffreddarla buttandoci dentro del ghiaccio secco.

A gettare 25 kg di ghiaccio secco in piscina è stato Valentin Didenko, il marito 32enne dell’influencer che evidentemente non sapeva ciò che stava facendo: lui avrebbe voluto creare uno “spettacolo” di vapore, in quanto la reazione chimica provocata dal ghiaccio secco in acqua comporta la creazione di un denso vapore. Il ghiaccio secco, però, è una forma solida di anidride carbonica che, nel caso in cui venga rilasciato in un’area senza un’adeguata ventilazione, può provocare l’inalazione di una quantità di gas pericoloso. Quando alla festa il ghiaccio secco è stato mescolato con l’acqua calda della piscina è stata sprigionata una quantità di CO2 che è stata letale per tre persone, tra le quali anche lo stesso Valentin Didenko, morti appunto per avvelenamento da CO2. Altre sette persone, invece, sono finite in terapia intensiva.

Ekaterina Didenko su Instagram ha circa un milione di follower ed è diventata famosa elargendo consigli su come risparmiare denaro sui prodotti farmaceutici.