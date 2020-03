Sui cartoni della pizza ora ci sono le foto dei cani da adottare

La nobile iniziativa parte da una pizzeria del New Jersey: la foto dei cani da adottare sui cartoni della pizza da asporto. La proprietaria, Mary Alloy, collaborava già da qualche tempo con un'associazione di volontariato per aiutare i cani senza una famiglia, e l'idea è nata in un batter d'occhio. Mangiare una buonissima pizza e aiutare un amico a 4 zampe che ha bisogno di affetto. Ecco il racconto della donna: "Una sera Kimberly mi ha scritto: Ehi, cosa ne penseresti di mettere le foto dei cani sulle scatole della pizza? Siamo tutti amanti degli animali qui al locale e quindi ho ottenuto il permesso unanime di farlo".

"Un cucciolo di 6 mesi di nome Larry è stato adottato dopo un solo giorno - ha continuato Mary - Molte persone vogliono ordinare una pizza solo per vedere chi sono i cani che hanno bisogno. E ora, altre pizzerie si sono offerte di mettere i volantini sulle loro scatole per pizza e tantissime persone stanno taggando amici e familiari". I clienti sono rimasti molto contenti del progetto.

Le ideatrici dell'iniziativa fanno sapere che presto si potranno trovare anche le foto dei gatti. Speriamo che ben presto questa bellissima idea venga copiata anche da altre attività, in tutto il mondo.