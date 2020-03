Come guadagnare 1.378 euro senza fatica: la 52 week money challenge

52 settimane per mettere da parte una cifra consistente senza alcuno sforzo, o quasi… La challenge consiste nel risparmiare una piccola quantità di denaro ogni settimana, e sempre in misura maggiore, con l’obiettivo di accumulare in un anno un bel bottino!

La difficoltà del suo meccanismo risiede nella necessità di risparmiare sempre di più, dalla prima settimana (che parte con 1 euro) fino all’ultima settimana in cui la cifra da mettere da parte sarà appunto di 52 euro.

Tanta parsimonia sarà però ben riposta, ma soprattutto…ben ripagata! Alla fine, senza grandi sforzi, sarete riusciti ad accumulare 1378 euro. Iniziate da un importo basso per non sentire il peso del sacrificio e per non rischiare di gettare la spugna troppo presto.

52 Week Money Challenge!!! pic.twitter.com/jJqYuscjXQ — NASTY NITELIFE KING (@2NAST4U) January 4, 2019



“Hai bisogno di risparmiare? Questa challenge è quello che ti serve - si legge in un tweet - è un modo semplice e divertente per mettere da parte più di 1000 dollari. E non ti accorgerai neanche di aver risparmiato”.

L’hashtag ufficiale è #52weekmoneychallenge per leggere le testimonianze di altri risparmiatori e anche per supportarsi a vicenda.

“Quattro anni fa ho iniziato la 52 week money challenge per la prima volta - scrive su Twitter ‘SavingJoyfully’ - Ho creato così il mio fondo di risparmio. Andare piano piano è il modo migliore, soprattutto per una novellina come me, per cominciare a risparmiare sul serio”.